Elisabetta Cocciaretto torna in top100! Ma il vero balzo arriverebbe vincendo un’altra partita…

Elisabetta Cocciaretto sta dimostrando di essere in grande forma a Wimbledon, conquistando il pubblico con le sue vittorie spettacolari. Dopo aver superato con successo Jessica Pegula e Katie Volynets, l'azzurra ha già fatto sognare gli appassionati di tennis. Ora, con un passo deciso verso il quarto turno, la vera sfida è ancora da affrontare: vincere un’altra partita per consolidare il suo ritorno tra le top 100 e puntare ancora più in alto.

Elisabetta Cocciaretto si sta scatenando a Wimbledon: dopo la grande impresa firmato contro Jessica Pegula (numero 3 del mondo), l'azzurra ha regolato con disinvoltura l'altra americana Katie Volynets e si è così qualificata al terzo turno sull'erba londinese. La nostra portacolori si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-0 e può così proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione, dove ora se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra la francese Jacquemot e la svizzera Bencic. Gli eccellenti risultati ottenuti sui sacri prati hanno permesso a Elisabetta Cocciaretto di ritornare virtualmente nella top-100 del ranking WTA: aveva incominciato il torneo con in 116ma posizione, ora ha guadagnato 18 posizioni e si è virtualmente issata al 98mo posto con 730 punti all'attivo.

