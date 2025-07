La Russia usa gli adolescenti ucraini come spie e sabotatori

In un inquietante gioco di inganni e manipolazioni, la Russia si affida agli adolescenti ucraini come spie e sabotatori, offrendo loro denaro attraverso app di messaggi per ottenere informazioni sensibili. Questa strategia mette in luce il volto oscuro del conflitto, dove giovani vengono coinvolti in operazioni di intelligence. È fondamentale conoscere le minacce e agire con attenzione. Leggi qui per scoprire tutti i dettagli e proteggerti.

Gli agenti dei servizi segreti russi offrono compensi in denaro sulle app di messaggi a chi gli procura foto e informazioni su possibili bersagli.

