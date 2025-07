Tim Mayer è lo sfidante di Ben Sulayem alle elezioni FIA | lo aveva licenziato in tronco 8 mesi fa

Tim Mayer, 59enne ex dirigente licenziato da Ben Sulayem, si presenta come sfidante alla presidenza della FIA. Dopo essere stato licenziato in tronco otto mesi fa, l'americano ha deciso di tornare in gioco annunciando la sua candidatura durante il weekend del GP di Gran Bretagna 2025. La sua sfida ora passa al vaglio del comitato interno: il futuro della federazione automobilistica è tutto da scrivere. Continua a leggere.

