Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime news sulla viabilità nel Lazio. Oggi, 3 luglio 2025 alle 15:25, vi aggiorniamo sulle condizioni del traffico romano e regionale, segnalandovi un incidente tra Vicovaro e Carsoli con nessuna ripercussione attuale, e rallentamenti sul Raccordo Anulare. Restate con noi per rimanere sempre informati e pianificare al meglio i vostri spostamenti!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 24 Roma Teramo dove sei verificato un incidente tra Vicovaro Mandela Carsoli Oricola direzione Teramo al momento non ci sono ripercussioni di traffico il traffico sul Raccordo Anulare in esterna Si procede a rilento tra le uscite contiene Tuscolana interna tra Flaminia Salaria e tra Nomentana e Prenestina sull'Appia un incidente causa code tra via dei Laghi e Frattocchie in direzione Albano altro incidente su via dei Laghi all'altezza di via dei corsi code nel trasporto pubblico più la ferrovia Metromare servizio rallentato In entrambe le direzioni per il guasto a un treno attivo servizio bus navetta integrativo con partenza da entrambi i capolinea insieme sull'alta velocità Roma Napoli formazioni in precedenza rallentata è risolto inconveniente tecnico e ora regolare i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 40 minuti da Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto Grazie attenzione ora Aggiungi sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio