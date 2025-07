Quante e quali specie di vipere vivono in Italia | come riconoscerle e cosa fare in caso di incontro

In Italia, cinque specie di vipere popolano i nostri territori, rappresentando gli unici serpenti velenosi e potenzialmente pericolosi del paese. Questi rettili, spesso nascosti tra la vegetazione, sono generalmente innocui se rispettati e lasciati in pace. Conoscere le loro caratteristiche e comportamenti è fondamentale per garantirci sicurezza e rispetto verso la natura. Scopriamo insieme come riconoscerle e cosa fare per prevenire incidenti, perché la conoscenza è la miglior difesa.

