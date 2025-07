Perché il figlio di Alessandro Impagnatiello cambia cognome | la scelta della madre

Un colpo di scena che scuote le dinamiche familiari: la Prefettura di Monza e Brianza ha approvato la richiesta della madre di un bambino, figlio di Alessandro Impagnatiello, di cambiare il suo cognome. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella vita del bambino, che non porterà più il nome del padre, coinvolto in un tragico caso di cronaca. La scelta riflette il desiderio di una nuova identità , allontanandosi dal passato oscuro.

Il sì della Prefettura di Monza e Brianza è arrivato: il figlio di Alessandro Impagnatiello, l’assassino reo-confesso e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, può cambiare cognome e non porterà più quello del padre. La richiesta arrivata dalla madre del bambino, avuto da Impagnatiello in una relazione precedente a quella con la ragazza uccisa a Senago il 27 maggio 2023, è stata accolta e diventerà ufficiale ed effettiva tra 30 giorni. A meno che il padre, cui il tribunale dei minori ha già tolto la responsabilità genitoriale, non si opponga. Da Giulia Tramontano a Sofia Castelli, la lunga scìa di sangue: troppe donne vittime, troppi uomini spietati Il “no” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it