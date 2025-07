Controlli a Secondigliano | sequestrata attività abusiva sanzioni per oltre 70mila euro

Un’importante operazione di controllo ha portato al sequestro di un’attività abusiva a Secondigliano, con sanzioni superiori ai 70mila euro. L’intervento, condotto congiuntamente dalle forze dell’ordine e le autorità locali, ha evidenziato l’impegno per contrastare il degrado e l’illegalità nella zona. Un segnale forte che la legalità e la sicurezza sono priorità assolute per tutta la comunità. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa azione decisa.

Tempo di lettura: 2 minuti E' stata condotta un'operazione congiunta dalle Unità Operative Secondigliano e Avvocata, con il supporto dei motociclisti dell'Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale nell'area antistante un noto centro commerciale di via Miano, notoriamente esposta a fenomeni di illegalità diffusa. In collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Secondigliano, personale di ASIA e tecnici della società E-Distribuzione, è stata individuata e sottoposta a sanzione una postazione abusiva per la vendita di generi alimentari su area pubblica, priva di qualsivoglia autorizzazione amministrativa.

