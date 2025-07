Caldo 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi Retromarcia di Glovo sui bonus ai rider

L’Italia affronta un’estate da record con temperature che raggiungono i 40 gradi e purtroppo il drammatico bilancio di quattro vite spezzate dal caldo. Nel frattempo, Glovo riporta una retromarcia sui bonus ai rider, evidenziando le sfide di un clima estremo. Mentre l’Europa si prepara a futuri nubifragi e allerta rossa, il nostro continente si trova a dover affrontare le conseguenze di un clima che cambia rapidamente, chiedendo azioni immediate e decisive.

Condizioni meteo estreme. In Italia il caldo è riuscito a mietere vittime, ma adesso si preparano i nubifragi. Allerta nubifragi. In Spagna 102 vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. Retromarcia di Glovo sui bonus ai rider

In questa notizia si parla di: caldo - italia - morti - picchi

“Quando arriva il caldo”. Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci - La pioggia continua a dominare la scena meteo della settimana, con il colonnello Mario Giuliacci che preannuncia un ulteriore periodo di instabilità.

Il grande #caldo. 18 città da bollino rosso in #Italia con picchi di 40 gradi. 102 morti in #Spagna. #Creta devastata dagli incendi, evacuazioni da hotel... Vai su Facebook

Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta | Bollino rosso con picchi di 40 gradi e 4 morti in Italia. Aumenta anche il rischio nubifragi. Felsa Cisl: «Glovo sospende bonus caldo»; Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. Allerta nubifragi. In Spagna 102 vittime; Caldo record in Europa, In Italia attesi picchi di 40 gradi.

Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. Allerta nubifragi. In Spagna 102 vittime - In Italia il caldo è riuscito a mietere vittime, ma adesso si preparano i nubifragi. Lo riporta msn.com

Caldo record in Europa, In Italia attesi picchi di 40 gradi. In Spagna 102 vittime - Si sposta a Est l’intensa ondata di calore che nei giorni scorsi ha causato decine di morti tra Francia, Italia e Spagna. Riporta msn.com