LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | cambia il programma sul campo 17! In corso il match che precede l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Rinderknech batte Garin 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno di Wimbledon 2025. Tra pochi minuti entreranno in campo Elsa Jacquemot e Belinda Bencic, incontro che precede la sfida tra Sonego e Basilashvili. 14.11 Il programma sul campo 17 ha subito dei cambiamenti: dopo la prosecuzione di Rinderknech-Garin toccherĂ a Jacquemot-Bencic ed a seguire Sonego-Basilashvili (not before 16.30 italiane). 14.09 Nel primo incontro di giornata sul campo 17 Zeynep Sonmez ha sconfitto 7-5, 7-5 Xinyu Wang. Tra pochi minuti entreranno in campo Arthur Rinderknech e Christian Garin per la prosecuzione del match iniziato ieri ed interrotto sul 3-6, 6-3, 7-6 in favore del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: cambia il programma sul campo 17! In corso il match che precede l’azzurro

ATP / WTA Wimbledon 2025 Gli italiani in campo oggi, dalle 12 Sinner vs Nardi (14:30) Cocciaretto vs Pegula Musetti vs Basilashvili Bronzetti vs Teichmann Sonego vs Faria Cobolli vs Zhukayev si riprendono Vai su Facebook

Wimbledon,buona la prima per Sinner che travolge Nardi in tre set. Il punteggio: 6-4, 6-3, 6-0. Impresa Cocciaretto:elimina in due set la n. 3 al mondo Pegula e vola al secondo turno. Sonego batte Faria in 3 set. Basilashvili supera Musetti 3 set a 1.Out anche A Vai su X

