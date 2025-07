Dietrofront di Glovo | sospesi i bonus per i rider che lavorano col caldo

Glovo fa marcia indietro: sospesi i bonus per i rider durante le giornate più calde, una decisione che ha scatenato polemiche e critiche, in particolare dalla Cgil. A meno di 24 ore dalla comunicazione iniziale, la Felsa Cisl annuncia che le misure saranno riviste per garantire condizioni più eque e sicure per tutti. Un passo importante verso un equilibrio tra lavoro, tutela e rispetto delle esigenze dei rider.

Glovo ha deciso di sospendere i bonus per i rider che lavoreranno nei giorni più caldi, quindi nonostante le alte temperature. La decisione è stata presa dopo le polemiche generate dall'introduzione della misura. A criticare la scelta di Glovo era stata la Cgil. A meno di 24 ore dalla notizia, la Felsa Cisl ha annunciato che «si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro ad un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilità di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza».

