Maltempo a Milano allerta gialla per rischio temporali oggi giovedì 3 luglio

Preparatevi, Milano: il maltempo si abbatte sulla città con un’allerta gialla per temporali prevista dalle prime ore del pomeriggio di oggi, 3 luglio. Anche se il sole potrebbe ancora fare capolino, è importante essere pronti a eventuali acquazzoni improvvisi. La regione invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire attentamente gli aggiornamenti meteorologici, perché la sicurezza viene prima di tutto. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli e i consigli utili.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta meteo gialla (ordinaria) a Milano a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio, fino alla mezzanotte per rischio temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la città si è allagata” - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere del Ponte Lambro. L'assessore Granelli ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di un’allerta meteo da parte della Regione Lombardia, sottolineando che la città non era pronta ad affrontare un evento così devastante.

