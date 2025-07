Napoliuccide fratello e si toglie vita

Una tragedia scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: due fratelli anziani sono stati trovati morti in circostanze ancora da chiarire. Testimoni hanno udito degli spari, alimentando il sospetto di un drammatico episodio di omicidio-suicidio. La polizia indaga per fare luce su questa dolorosa vicenda, che potrebbe aver avuto origine da una lite per questioni di denaro. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa e tragica.

15.55 Due anziani fratelli, di 76 e 80 anni, sono stati trovati morti nei Quartieri Spagnoli a Napoli, nell'abitazione di uno dei 2 in vico Santo Spirito. Indaga la Polizia. Testimoni avrebbero sentito degli spari. Attende conferma l'ipotesi che si tratti di un omicidiosuicidio,forse dopo una lite per soldi. Il più giovane, ex quardia giurata, avrebbe ucciso il fratello maggiore. Questi, un ex sagrestano, malato, viveva da solo in condizioni precarie nella casa ai Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tragedia familiare in piazza carolina a napoli: fratello uccide l’altro e poi si toglie la vita - suicidio tra i fratelli Franco e Raffaele Poce, segnato da malattia, solitudine e tensioni familiari in un contesto di difficoltà e isolamento. Si legge su gaeta.it

Omicidio-suicidio a napoli, ex guardia giurata uccide il fratello e si toglie la vita con la stessa pistola - suicidio a vico santo spirito, napoli; la polizia indaga sulle cause legate a malattie e isolamento sociale nella zona di piazza plebiscito ... Scrive gaeta.it