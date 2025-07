Marcia indietro di Glovo stop al bonus caldo da 5 cent per lavorare a 35 gradi

Glovo fa un passo indietro sui bonus caldo, lasciando i rider senza quei famosi cinque centesimi extra per affrontare le temperature da record. Una decisione che ha suscitato polemiche e delusione tra i lavoratori, che speravano in un minimo di supporto durante le giornate più afose. Ma cosa spinge l’azienda a rivedere questa misura? La risposta nel nostro approfondimento.

Marcia indietro di Glovo. L’azienda ha ritirato i bonus “caldo estremo” concessi ai lavoratori. Come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, si trattava di cinque centesimi in piĂą per fare consegne sotto il sole a 35 gradi. “Abbiamo incontrato le piattaforme Glovo e Deliveroo. Nell’incontro con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro ad un confronto sindacale che proseguirĂ nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilitĂ di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marcia indietro di Glovo, stop al “bonus caldo” da 5 cent per lavorare a 35 gradi

