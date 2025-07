L' Italia è il paese dei mestieri ereditari

In Italia, i mestieri ereditari sono una tradizione radicata, e anche in situazioni di emergenza si sente il peso delle tradizioni di famiglia. Un quarantenne bergamasco si è trovato coinvolto in tre accuse pesanti dopo aver cercato di aiutare una donna in difficoltà : usurpazione di titolo, esercizio abusivo di attività sanitaria e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma cosa ha realmente spinto questo uomo a comportarsi così? La sua storia rivela come le radici familiari possano influenzare le azioni inaspettate, e ci invita a riflettere su un’Italia che non smette di sorpr

Perfino nel paese in cui tutti denunciano tutti suonano roboanti le tre accuse ricevute da un quarantenne bergamasco: usurpazione di titolo, esercizio abusivo di attivitĂ sanitaria e oltraggio a pubblico ufficiale. Cos’avrĂ mai combinato questo signore? Si è fatto largo nella folla per soccorrere una donna in preda a un malore, dichiarando di essere medico; salvo poi ammettere, dopo averle tastato il polso, che in realtĂ il dottore era suo padre e che lui aveva appreso un po’ della dottrina di Esculapio per esclusiva tradizione orale. L’Italia è una nazione talmente complicata e assurda che, talvolta, può essere spiegata soltanto da storielle molto semplici e un po’ ridicole come questa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Italia è il paese dei mestieri ereditari

