Falciano del Massico morsi e pugni al figlioletto neonato | arrestato il padre

Una drammatica vicenda scuote Falciano del Massico: un padre è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente il neonato, colpendolo con morsi e pugni. Il piccolo, ora sotto cure all’ospedale Moscati di Aversa, rappresenta il volto di un gesto inaccettabile che ha scosso la comunità. La vicenda solleva importanti domande sulla tutela dei minori e sulla gravità di tali comportamenti, richiamandoci alla necessità di vigilare con fermezza su ogni forma di abuso infantile.

Il piccolo è stato ricoverato e curato all'ospedale Moscati di Aversa

