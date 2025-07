Mercato Juve | i bianconeri ci credono fortemente! Le trattative per quell’attaccante proseguono imperterrite Cosa trapela allo stato attuale delle cose

Il mercato della Juventus si infiamma con la forte determinazione dei bianconeri di assicurarsi Jadon Sancho dal Manchester United. Le trattative proseguono senza sosta, alimentate da un ottimismo crescente tra le fila juventine. Cosa ci riserva il futuro? La passione e la strategia del club sono tutte rivolte a rendere realtà questo ambizioso obiettivo, consolidando così la loro posizione nel panorama europeo.

Mercato Juventus: i bianconeri continuano a trattare il calciatore del Manchester United! Cosa filtra allo stato attuale delle cose. Il mercato Juventus non si ferma mai, e uno dei protagonisti più discussi in queste settimane è Jadon Sancho. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus continua a lavorare attivamente per portare l'attaccante inglese a Torino. Nonostante le voci di altri club interessati, la Juve ha mantenuto vivo l'interesse per Sancho, e i contatti tra il club bianconero, il Manchester United e il giocatore sono diventati sempre più frequenti. Il futuro dell'attaccante è sempre più in bilico, e i bianconeri sono determinati a fare il massimo per convincerlo a trasferirsi in Italia.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Juve, non solo il mercato: ecco cosa serve per ripartire e tornare al livello delle big - Il Mondiale per Club ha confermato la dimensione attuale della Juve e ha messo in chiaro cosa serve ai bianconeri per tornare al top Il Mondiale per Club ha confermato la fotografia attuale della Juve

Cosa serve alla Juventus per essere a livello delle big: mercato, crescita di squadra e mentalità - Manchester City e Real Madrid segnano la differenza tra la Juventus e le big europee: il mercato può accorciare il gap ma non basta.