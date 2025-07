Mobilità Tripepi Enel | Il futuro è elettrico investiamo in infrastrutture di ricarica

All’Eco Festival, Simone Tripepi di Enel X Way ribadisce l’impegno dell’azienda verso un futuro più verde e sostenibile. Con investimenti strategici nelle infrastrutture di ricarica, Enel punta a rivoluzionare la mobilità, rendendola sempre più elettrica e accessibile. È un passo fondamentale per accelerare la transizione energetica e promuovere un mondo più pulito e intelligente, dove ogni km conta per il pianeta.

(Adnkronos) – "Siamo nuovamente qui all’Eco Festival per rafforzare l’impegno di Enel sul tema. In questo contesto, in particolare, raccontiamo il nostro lavoro verso una mobilità diversa e sostenibile, fondamentalmente elettrica, nella quale da anni abbiamo dato prova di credere con impegno ed investimenti”. Sono le parole di Simone Tripepi, Ceo di Enel X Way . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

