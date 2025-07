Gran Bretagna la ministra Rachel Reeves in lacrime in Aula Crolla la sterlina

In un momento di grande tensione politica, la ministra delle Finanze Rachel Reeves si è lasciata andare alle lacrime in Aula, mentre la sterlina crollava vertiginosamente. La scena ha segnato un punto cruciale nel duro confronto tra opposizione e governo sulla riforma del welfare, ormai al centro di un acceso dibattito pubblico. Tra accuse e tensioni crescenti, il futuro economico della Gran Bretagna appare sempre più incerto.

La ministra delle Finanze, Rachel Reeves, è apparsa visibilmente emozionata in Aula alla Camera dei Comuni, durante il serrato botta e risposta tra l leader dell’opposizione Tory Kemi Badench e il premier laburista Keir Starmer. Al centro dello scontro l’approvazione della riforma del welfare fortemente ridimensionata per contenere il malcontento diffuso anche all’interno della maggioranza. Tra le altre cose, la riforma prevede una serie di tagli ai sussidi per i disabili e ai lavoratori in malattia. Durante il dibattito Starmer difende la riforma, mentre la ministra resta seduta dietro di lui e a fatica contiene le lacrime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gran Bretagna, la ministra Rachel Reeves in lacrime in Aula. Crolla la sterlina

