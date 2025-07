Il fratello contro Zverev | Alex infelice? La vita è difficile per i bimbi in Africa non per lui

La vita di Alexander Zverev sembra attraversare un momento di crisi, tra vittorie e sconfitte che mettono alla prova il suo equilibrio emotivo. Dopo l’eliminazione a Wimbledon, il tennista ha confessato di sentirsi solo e senza gioia, lasciando spazio a ipotesi di un possibile percorso di terapia. Ma il suo fratello cerca di rassicurare: “Ha perso ed è triste, ci sta”. Un episodio che ci ricorda quanto anche i campioni siano fragili di fronte alle sfide della vita.

Uscito al primo turno da Wimbledon, il tedesco aveva detto: "Mi sento solo, mi manca la gioia. Forse avrò bisogno di una terapia". Ora suo fratello minimizza: "Ha perso ed è triste, ci sta".

