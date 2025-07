Le piazze di Belgrado agitano la Serbia e il futuro del Paese è in bilico

piazze di Belgrado, pulsanti di vita e di tensione, sembrano riflettere il cuore di una Serbia divisa tra tradizione e modernità. Questo breve ma intenso soggiorno ha acceso in me la consapevolezza che il futuro del paese è ancora in bilico, tra speranze di rinnovamento e sfide da affrontare. Un viaggio che invita a riflettere su cosa riserva davvero il domani di questa affascinante terra.

(Belgrado) – Il respiro profondo prima del balzo. Questa citazione tratta dalla saga cinematografica de "Il Signore degli Anelli " ben descrive la sensazione che ho avuto durante il mio soggiorno di poco più di una settimana in Serbia. Sebbene la parte principale del mio viaggio sia stato a Belgrado, ho avuto la stessa sensazione a Novi Sad e a Subotica, nella provincia autonoma della Voivodina. E forse non potrebbe non essere così, visto che le manifestazioni che, da mesi, sconvolgono il Paese sono nate proprio in seguito al crollo di parte della ferrovia di Novi Sad, appena ristrutturata. Ed effettivamente, il balzo è poi avvenuto, con la partecipata manifestazione antigovernativa avvenuta a Belgrado il 28 giugno, sfociata per la prima volta in violenti scontri con la polizia serba.

