Tutto le novità del Bandai Namco Showcase 2025 | My Hero Academia Digimon Tekken 8 e tante sorprese!

Il Bandai Namco Summer Showcase 2025, andato in scena il 2 luglio, non ha deluso le aspettative dei fan. Tante le novità, tra cui l'annuncio di un nuovo titolo di My Hero Academia, il ritorno di Code Vein II, e aggiornamenti per Tekken 8, Digimon, Little Nightmares III e molto altri. My Hero Academia: All's Justice – il nuovo picchiaduro a squadre. Piattaforma: PS5, XBOX Serie XS, PC Uscita: da annunciare Bandai Namco ha alzato il sipario su My Hero Academia: All's Justice, un nuovo titolo ispirato al manga di Kohei Horikoshi. Si tratta di un arena fighter 3vs3, con un innovativo sistema chiamato "Rising System" che permette di potenziare combo e tecniche.