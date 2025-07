Sfogo Lautaro parole che hanno coinvolto anche Thuram! Il retroscena | Ecco cos’ha infastidito il Toro

Lo sfogo di Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro il Fluminense ha acceso i riflettori sul clima teso nello spogliatoio dell’Inter, coinvolgendo anche Thuram. Le parole del Toro hanno rivelato retroscena che hanno infastidito l’intera rosa, segnando un momento cruciale nel percorso nerazzurro. Ecco cos’ha scatenato questa tensione e cosa si cela dietro le quinte della squadra.

. Le ultime sul caos nello spogliatoio. Il clima all’interno dell’ Inter resta teso dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della gara contro il Fluminense ha aperto una crepa nello spogliatoio nerazzurro che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, non riguarderebbe solo Hakan Çalhano?lu ma anche Marcus Thuram, compagno di reparto dell’attaccante argentino. Il quotidiano sottolinea come le parole di Lautaro abbiano lasciato il segno, soprattutto perché riferite in pubblico e in toni netti. 🔗 Leggi su Internews24.com