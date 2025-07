Enrico Mentana resta al timone del TgLa7 confermati anche tutti gli altri volti della rete Tra le novità anche Pinuccio con otto inchieste itineranti

La7 si prepara a una stagione 2025/2026 all’insegna dell’approfondimento e del coraggio editoriale, confermando Enrico Mentana alla guida del TgLa7 e mantenendo i volti storici della rete. Tra le novità spicca Pinuccio con le sue otto inchieste itineranti, simbolo di un’azienda che cresce e si rinnova. Urbano Cairo sottolinea il successo della passata stagione, aprendo così un nuovo capitolo di innovazione e autorevolezza nel panorama televisivo italiano.

I palinsesti di La7 per la stagione 20252026 saranno all’insegna dell’approfondimento e del coraggio editoriale tanto nel daytime che in prima serata. La7 è una rete che cresce e che fa squadra con i suoi volti storici ma non smette di cercare nuove voci, purché autorevoli. Urbano Cairo, presidente di La7, ha anticipato le novità per l’autunno, non senza aver sottolineato il successo della stagione appena conclusa. Quella che segna il punto più alto della storia recente del canale. Roberto Saviano: «Ho sprecato la mia vita». La confessione a “Che tempo che fa” X Leggi anche › Ucraina, Roberto Saviano e la foto del bambino ferito: «La censura non serve» Palinsesti La7 2025-2026: Mentana resta, arriva Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Iodonna.it