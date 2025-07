Wimbledon l' ambizione di Djokovic | Non sarei qui se non pensassi di poter vincere

Wimbledon, il torneo che incarna il sogno di ogni campione, si conferma ancora una volta teatro di emozioni e sorprese. Tra eliminazioni sorprendenti e partite da cardiopalma, l’atteggiamento di Novak Djokovic emerge come un faro di determinazione. La sua ambizione di conquistare il titolo londinese è più viva che mai: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere.” E questa convinzione, ancora una volta, potrebbe fare la differenza.

Londra, 3 luglio 2025 – Non si può dire che in questi primi giorni di Wimbledon non ci siano state sorprese. Dalle eliminazioni eccellenti delle teste di serie come Zverev, Musetti e Medvedev alla quasi impresa di Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz: lo slam inglese si preannuncia ricco di colpi di scena e siamo solo al quarto giorno. Tra le certezze che si infrangono, ce n'è una che resta inscalfibile: la voglia di vincere di Novak Djokovic. Finora il serbo, testa di serie numero 6, ha superato Muller al primo turno con un risultato complessivo di 3-1 (6-1, 7-6, 6-2, 6-2) e si prepara al secondo turno, dove affronterĂ l'inglese Evans. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon, l'ambizione di Djokovic: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere”

In questa notizia si parla di: wimbledon - djokovic - vincere - ambizione

I possibili avversari di Sinner a Wimbledon turno per turno: insidie Djokovic e Draper, ma i prossimi tornei possono cambiare qualcosa - Con l’avvicinarsi di Wimbledon, l’entusiasmo cresce tra tifosi e appassionati, poiché i prossimi tornei potrebbero rivoluzionare le gerarchie e aprire nuovi scenari per i favoriti.

Novak Djokovic si è raccontato a cuore aperto nell'ora e mezza trascorsa con Slaven Bilic in Failure of Champions. Inevitabile non parlare del rapporto di rivalità del serbo con Roger Federer e Rafael Nadal, ammirati in campo e rispettati fuori Vai su Facebook

Wimbledon, l'ambizione di Djokovic: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere”; Musetti: Ho pensato 100mila volte al match point nella pausa. L'ambizione è vincere il torneo; Ambizione Sinner: Anno incredibile ma posso fare ancora meglio (Crivelli). Volandri: Sinner ha le spalle larghe (Di Nardo). Djokovic, sconfitta che sa di allarme (Strocchi). Italia e Musetti, è un venerdì nero (Bertellino).

Wimbledon, l'ambizione di Djokovic: “Non sarei qui se non pensassi di poter vincere” - Londra, 3 luglio 2025 – Non si può dire che in questi primi giorni di Wimbledon non ci siano state sorprese. msn.com scrive

Clamoroso Djokovic a Wimbledon, è ufficiale - Il serbo, autoritario nella sua affermazione contro Muller al primo turno di Wimbledon, è accreditato per un percorso da protagonista ... Da tennisfever.it