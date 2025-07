‘Lo Cunto de le Tigri’ | una nuova stagione tra calcio territorio e cultura

"8216Lo cunto de le tigri8217" apre una nuova stagione di entusiasmo, unendo calcio, territorio e cultura in un viaggio appassionante. La S.S. Giugliano Calcio 1928 si impegna a rafforzare il legame con la comunità locale, valorizzando le radici storiche e le giovani speranze. In questa avventura, Giugliano sarà ancora protagonista di una visione che mira a ispirare e coinvolgere. Quest’anno vogliamo rendere…

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’ S.S. Giugliano Calcio 1928. Al centro del nostro progetto sportivo per la stagione 202526 non c’è solo il calcio, ma la volontà di creare un legame sempre più forte con il nostro territorio e con le sue giovani generazioni. Giugliano, città ricca di storia, tradizioni e cultura, sarà ancora una volta protagonista della nostra visione. Quest’anno vogliamo rendere omaggio a una delle sue figure più illustri:, maestro della fiaba barocca, autore del celebre, da cui trae ispirazione il tema della nostra stagione: ” “. Attraverso questo progetto, intendiamo avvicinare sempre di più il territorio al calcio, e i giovani allo sport, utilizzando la cultura come ponte tra le diverse anime di Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it