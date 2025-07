Parigi si prepara al derby degli ultramiliardari | il Paris Fc ha già superato il limite degli abbonamenti

Parigi si prepara a vivere un derby senza precedenti tra gli ultramiliardari, con il Paris FC che ha già superato il limite degli abbonamenti. “Noi siamo piccoli ma cresceremo”, affermano i dirigenti, determinati a lasciare il segno. A Castel di Sangro, nel ritiro del Napoli, arriverà come sparring partner il club parigino, simbolo di potere e ricchezza. L’idea di massima del club è di rivoluzionare il calcio con uno stile da grande…

“Noi siamo piccoli ma cresceremo”. A Castel di Sangro, nel prossimo ritiro del Napoli, arriverà come sparring partner il Paris FC, apparentemente la seconda squadra di Parigi, nata da una divisione con il Psg, ma in quanto a soldi nemmeno il Paris Fc scherza. La squadra fa capo al re de lusso Antoine Arnault (Luis Vuitton, quinto uomo più ricco al mondo) e alla Red Bull che ha come super consulente Jurgen Klopp. L’idea di massima del club è chiara: si cercherà di raggiungere i piani altissimi del calcio francese e poi pure l’Europa. Il budget non sarà di poco conto, ma le spese non saranno folli, si punterà su tanti giovani di talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Parigi si prepara al derby degli ultramiliardari: il Paris Fc ha già superato il limite degli abbonamenti

