Temptation Island 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni prima puntata coppie tentatori e tentatrici

È finalmente arrivato il momento di immergersi nell’emozionante mondo di "Temptation Island 2025", la show che mette alla prova i sentimenti delle coppie sotto lo sguardo attento di Filippo Bisciglia. Stasera, giovedì 3 luglio alle 21:32 su Canale 5, si apre il sipario sulla prima puntata di questa nuova stagione ricca di colpi di scena, tentazioni e rivelazioni, pronta a catturare il pubblico fin dal primo istante.

Tutto pronto per la nuova stagione di “ Temptation Island 2025 “, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le coppie di concorrenti, ma anche i single tentatori e le tentatrici di questa nuova stagione. Temptation Island 2025, dove vederlo in tv. Stasera, giovedì 3 luglio 2025, dalle ore 21.32 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno che ha fatto registrare un boom di ascolti, Filippo Bisciglia è pronto a raccontare il viaggio nei sentimenti di sette nuove coppie di fidanzati pronti a mettere alla prova la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025 stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, coppie, tentatori e tentatrici

In questa notizia si parla di: temptation - island - stasera - canale

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Il viaggio nei sentimenti di #TemptationIsland ricomincia Non perdete l’appuntamento da stasera in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! Vai su X

Stasera in tv, giovedì 3 luglio, inizia Temptation Island 2025 Vai su Facebook

Temptation Island 2025, si parte: falò di confronto immediato e polemiche sulle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera; Temptation Island 2025, al via stasera: coppie concorrenti e tentatori in Calabria; Temptation Island 2025: tutto sulla prima puntata di oggi 3 luglio. News dell'ultima ora.

Temptation Island 2025 stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, coppie, tentatori e tentatrici - Al via la nuova edizione di Temptation Island 2025 condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: le coppie e le anticipazioni di stasera ... Riporta superguidatv.it

Temptation Island torna stasera: a che ora inizia e alcuni retroscena - A che ora stasera inizia la prima puntata su Canale 5 e quali sono le novità che attendono i protagonisti. Scrive notizie.it