Uk pianto della ministra delle Finanze Rachel Reeves in Parlamento dopo intervento opposizione su flop riforma welfare e crollo sterlina a 1,35$

Un momento di grande tensione scuote il Parlamento britannico: Rachel Reeves, ministra delle Finanze, scoppia in lacrime durante un acceso dibattito sull’impatto della riforma del welfare e il crollo della sterlina a 1,35 dollari. Tra accuse dell’opposizione e insicurezze politiche, la sua reazione suscita riflessioni sul futuro del governo. Uno scenario che potrebbe preludere a un rimpasto di governo, alimentando incertezze sul cammino economico del Regno Unito.

