Un ladro si è finto cameriere per entrare nella mia stanza d’albergo e rapinarmi Ho avuto tanta paura | la disavventura di Skin degli Skunk Anansie

Un episodio inquietante ha scosso la vita di Skin degli Skunk Anansie, quando un ladro travestito da cameriere ha tentato di rapinarla nel suo albergo. La cantante britannica, con i nervi a fior di pelle, ha condiviso sui social il momento di paura vissuto alle prime luci dell’alba. Un’avventura che ricorderà a lungo, dimostrando quanto la sicurezza possa essere fragile anche per le star. Ma come si è conclusa questa disavventura?

Brutta avventura per Skin degli Skunk Anansie che ha vissuto attimi di panico in albergo. La cantante ha rivelato che un ladro si sarebbe spacciato per un cameriere per il servizio in camera. Lo sconosciuto avrebbe tentato di "rapinarla", come ha raccontato i un video l'artista visibilmente impaurita su Instagram mercoledì 2 luglio. La cantante britannica 57enne ha sentito bussare alla porta del suo hotel alle 6 del mattino all'inizio di questa settimana, dopo un viaggio di 18 ore in tour con il bus. Dietro la porta c'era un uomo non identificato che ha spiegato essere il cameriere. " Qualcuno ha cercato di rapinarmi mentre dormivo.