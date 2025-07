Salute riconoscere malattie dagli odori corporei | mini-sensori per test diagnostici rapidi e low cost

Scopri come i mini sensori, simili agli etilometri, potrebbero rivoluzionare la diagnosi medica rapida e a basso costo. Questi dispositivi innovativi promettono di riconoscere infezioni batteriche e agenti patogeni resistenti agli antibiotici tramite analisi degli odori corporei. Un passo avanti importante, grazie a uno studio del Politecnico Federale di Zurigo, che apre nuove prospettive per la salute personalizzata e tempestiva. Con questa tecnologia, il futuro della diagnosi è già qui.

Sensori minuscoli, simili agli etilometri, potrebbero  riconoscere le infezioni batteriche e rilevare gli agenti patogeni resistenti agli antibiotici nei fluidi corporei.  A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista  Cell Biomaterials,  condotto dagli scienziati del Politecnico Federale di Zurigo. Il team, guidato da Andreas Guntner, Catherine Jutzeler, Thomas Kessler, Emma Slack e Adrian Egli,  ha sviluppato un approccio innovativo per riconoscere le malattie attraverso l’odore dei fluidi corporei. Questa tecnologia, spiegano gli esperti, potrebbe fornire test diagnostici rapidi e convenienti, che migliorerebbero i piani di trattamento e contribuirebbero a combattere la resistenza agli antibiotici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

