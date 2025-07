F1 Charles Leclerc | Miglioriamo ma non ancora per poter vincere Vedremo a Silverstone

I podi danno fiducia, siamo piuttosto vicini alla vetta, ma ancora non abbastanza per dominare. Charles Leclerc, terzo in Austria, guarda con ottimismo alla sfida di Silverstone, dove la Ferrari tenterà di perfezionare ulteriormente le prestazioni. Il weekend britannico rappresenta una tappa importante nel cammino verso la vittoria, e le aspettative sono alte: il nostro obiettivo è migliorare ancora, per raggiungere quel passo decisivo che ci permetta di salire sul gradino più alto del podio.

Terzo nell’ultimo GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il monegasco Charles Leclerc ha analizzato la situazione della Ferrari per il fine-settimana a Silverstone. Sul tracciato britannico un test probante per la Rossa, che in Stiria ha introdotto degli aggiornamenti che hanno regalato qualcosa in più a Charles e a Lewis Hamilton, che nel week end di casa vorrà fare bene. “ I podi danno fiducia, siamo piuttosto soddisfatti perché miglioriamo passo dopo passo. Non lo siamo totalmente perché vogliamo vincere, ma spero che qui si possa avere una possibilità e che questo week end sia quello giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Miglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone”

