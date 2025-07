Il riarmo russo impone scelte irrinunciabili La linea di Crosetto e Tajani

Il riarmo russo impone scelte irrinunciabili, come sottolineano Crosetto e Tajani, tra cui rafforzare la sicurezza e la difesa nazionale. "A chi pensa che la guerra sia lontana, ricordo che tutti i giorni subiamo attacchi hacker e che questi attacchi sono atti di guerra", ha affermato il ministro della Difesa. Questa dichiarazione mette in evidenza l'urgenza di un'azione decisa e strategica, non solo per rispondere alle minacce attuali ma per garantire un futuro di stabilità e sicurezza per l’Italia.

"A chi pensa che la guerra è lontana, ricordo che tutti i giorni subiamo attacchi hacker e che questi attacchi sono atti di guerra". Questo uno dei passaggi nevralgici dell'audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sugli esiti dell'ultimo vertice Nato assieme al collega Antonio Tajani. Un'occasione non solo per sintetizzare i concetti andati in scena all'Aja, ma soprattutto per ricordare anche all'opposizione che le decisioni strategiche, come appunto quelle sulla difesa e che riguardano l'appartenenza dell'Italia alla Nato, non sono figlie del caso ma direttamente proporzionali al quadro mutato, dove la sicurezza generale è in costante peggioramento.

