Mobilità Parisi Anci | Comuni tra i primi a mettere a terra potenzialità Pnrr

I Comuni italiani si distinguono per aver anticipato e concretizzato le potenzialità del PNRR, con progetti innovativi e infrastrutture di grande impatto. Vito Parisi, vicepresidente Anci, sottolinea come la collaborazione tra amministrazioni locali e centrali abbia permesso di rispettare tempi e obiettivi cruciali. Questa dinamica testimonia l’impegno delle comunità nel costruire un’Italia più sostenibile e moderna, dimostrando che insieme si può fare la differenza.

(Adnkronos) – “Noi, come Comuni, siamo stati i primi a mettere a terra le potenzialità del Pnrr. Abbiamo realizzato nuove infrastrutture, molte di queste opere sono in corso ma siamo stati tra i primi ad aver rispettato le tempistiche e gli obiettivi del Pnrr”. Lo ha detto Vito Parisi, vicepresidente Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

