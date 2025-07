Caldo Glovo sospende il bonus per i rider

Il caldo estremo mette a durissima prova i rider di Glovo, che si trovano ad affrontare temperature record senza adeguate protezioni. La sospensione del bonus caldo, annunciata da Glovo e confermata dalla Felsa Cisl, ha sollevato nuove polemiche e domande sulla tutela di chi lavora in condizioni estreme. Resta da vedere come evolverà questa vicenda e quali misure saranno messe in campo per garantire sicurezza e diritti ai lavoratori coinvolti.

Glovo ha sospeso il bonus caldo per i suoi rider, che ieri ha creato forti polemiche, e che prevedeva una compensazione economica crescente proporzionale al crescere delle temperature torride, fino a oltre 40 gradi. Lo conferma la Felsa Cisl: “Nell’incontro di oggi con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro a un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilità di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, Glovo sospende il bonus per i rider

In questa notizia si parla di: glovo - caldo - bonus - rider

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Rider sotto il sole: Glovo lancia il bonus caldo ma i sindacati lanciano l’allarme • Glovo lancia un bonus per i rider durante il caldo estremo, ma i sindacati sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sui costi aziendali. Il post Rider sotto il sole… https://bit.ly/3Gx Vai su X

LA SCHIAVITÙ NEL TERZO MILLENNIO IN OCCIDENTE. Glovo annuncia bonus di alcuni centesimi di euro per i suoi rider che effettuano consegne durante l'ondata di caldo estivo: il 2% in più con temperature tra i 32°C e i 36°C, il 4% tra i 36°C e i 40°C, e l'8 Vai su Facebook

Il criticato bonus di Glovo per i rider che aumenta se fanno consegne quando fa più caldo; Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i…; La proposta di Glovo ai rider: bonus (di pochi centesimi) a chi lavora con il caldo.

Caldo, Glovo sospende il bonus per i rider - Glovo ha sospeso il bonus caldo per i suoi rider, che ieri ha creato forti polemiche, e che prevedeva una compensazione economica crescente proporzionale al ... Riporta lapresse.it

Glovo sospende il "bonus caldo" ai rider dopo le polemiche - La società di consegne ci ripensa, dopo la proposta di qualche centesimo extra per chi lavora nelle ore più calde della giornata che aveva sollevato critiche da parte del sindacato ... Secondo rainews.it