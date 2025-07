Wimbledon in diretta | Cobolli e Cocciaretto avanti Sinner non prima delle 17.30

Oggi a Wimbledon, l’attenzione italiana si accende con le imprese di Cobolli e Cocciaretto, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. Dopo la delusione di Jasmine Paolini, gli azzurri sono determinati a brillare sui campi londinesi. Sintonizzatevi in diretta per vivere ogni punto, con Sinner che scende in campo non prima delle 17:30, e sostenete i nostri talenti verso traguardi inesplorati!

Londra, 3 luglio 2025 – Dopo la delusione di Jasmine Paolini, parte bene la giornata degli azzurri a Wimbledon oggi, giovedì 3 luglio. Flavio Cobolli accede al terzo turno dopo aver battuto in tre set Pinnington Jones. Avanza ancora Elisabetta Cocciaretto che dopo aver eliminato la numero 3 del mondo Pegula si sbarazza in due set anche dell'altra americana Volynets. In campo Lucia Bronzetti alle prese con la testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. Non prima delle 16.30 è in programma il match di Lorenzo Sonego contro Basilashvili. Da recuperare poi l'incontro tra Luciano Darderi e il britannico Arthur Fery, sospeso ieri per oscurità.

