Vita e idee di Francis Parker Yockey il misterioso Spengler americano

Scopri la vita e le idee di Francis Parker Yockey, il enigmatico pensatore americano spesso paragonato a Spengler. Figura affascinante e controversa, Yockey ha lasciato un’impronta indelebile nelle teorie radicali del Novecento. La sua vita, ricca di contraddizioni, si intreccia con un’analisi profonda delle dinamiche storiche e culturali. Continua a leggere per immergerti nel suo mondo complesso e stimolante.

L'autore statunitense resta una delle figure più complesse e meno conosciute della storia delle idee radicali del secondo Novecento.

Francis Parker Yockey resta una delle figure più complesse e meno conosciute della storia delle idee radicali del secondo Novecento.

