Fiumicino concluso l’8° Corso interforze per operatori doganali

Fiumicino si conferma centro di eccellenza nella formazione delle forze armate con la conclusione dell’8° Corso Basico per Operatore Doganale. In soli tre settimane, venti militari provenienti da diverse forze armate italiane hanno affinato competenze cruciali per la sicurezza e il controllo alle frontiere. Un investimento strategico che rafforza l’efficacia delle operazioni interforze e assicura un futuro sempre più competente e preparato.

Fiumicino, 3 luglio- Si è concluso il 2 luglio presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) di Fiumicino l’ 8° Corso Basico per Operatore Doganale, che ha visto la partecipazione di venti militari tra Ufficiali, Sottufficiali e Graduati provenienti da Reparti dell’ Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’ Aeronautica Militare. L’attività formativa, sviluppata nell’arco di tre settimane, ha fornito ai frequentatori una preparazione teorica e pratica sui principali aspetti normativi e procedurali legati alle operazioni doganali delle Forze Armate, con particolare attenzione ai contesti internazionali e alle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali (OFCN). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

