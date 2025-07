Dietrofront di Glovo dopo le polemiche sospende i bonus caldo per i rider

L'incentivo prevedeva dei premi economici a seconda del caldo registrato, anche oltre i 40 gradi. L'opposizione dei sindacati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Dietrofront di Glovo, dopo le polemiche sospende i bonus caldo per i rider

