Save the children evento charity a Villa Signorini | aspiranti miss in passerella a Ercolano

Un emozionante ritorno nel cuore dell’Italia per il Miss International Woman Beauty Contest, con un evento speciale dedicato alla solidarietà e alla bellezza. A Villa Signorini, in passerella a Ercolano, aspiranti miss si sono sfidate per una causa nobile: sostenere Save the Children e i progetti di beneficenza dedicati ai bambini più bisognosi. Un’occasione unica per coniugare glamour e impegno sociale, rinvigorendo il legame tra eleganza e solidarietà.

Grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia, ad Ercolano, dietro espressa richiesta degli imprenditori Main Sponsor del progetto, Ciro Lombardo e Danilo Gallo, che hanno fortemente voluto la finale Italia del concorso internazionale di bellezza nel territorio vesuviano, con l’impegno ad ospitare anche la prossima finale internazionale di Miss Woman Beauty Contest Woman Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Alfredo Mariani, la cui competenza e dedizione assoluta, hanno permesso di coordinare con successo decine di agenti, gestendo la logistica e gli spostamenti delle modelle e dello staff. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

