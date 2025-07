Caso Ramy ' omicidio stradale per l' amico e il carabiniere'

La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne ucciso in un inseguimento estenuante e controverso, scuote l'opinione pubblica. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, avanzando la richiesta di processo per Fares Bouzidi e un militare dei carabinieri coinvolti nella corsa fatale. Una storia che mette in discussione responsabilità e modalità di intervento delle forze dell’ordine, sollevando domande sulla sicurezza e sulla giustizia.

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico e che venne inseguito, il 24 novembre, per 8 km dai carabinieri. La stessa contestazione di omicidio stradale nella chiusura delle indagini riguarda il militare alla guida dell'ultima auto inseguitrice.

