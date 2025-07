Golf e Padel a Malaga | il pacchetto di lusso firmato Weebora per un’estate esclusiva tra sport relax e Costa del Sol

Scopri il massimo del lusso e dell’emozione con il pacchetto esclusivo "Golf e Padel a Malaga" firmato Weebora. Dal 17 al 21 luglio 2025, immergiti in un’esperienza unica tra campi da golf, campi da padel e la suggestiva bellezza della Costa del Sol, combinando sport, relax e cultura mediterranea. Un soggiorno di cinque giorni che trasformerà il tuo estate in un ricordo indimenticabile, dove ogni dettaglio è pensato per te.

Dal 17 al 21 luglio 2025, vivi un’esperienza indimenticabile con il pacchetto esclusivo Golf e Padel a Malaga firmato Weebora, la prima piattaforma digitale dedicata a viaggi e tornei legati al mondo del padel. Cinque giorni tra sport, ospitalità di alto livello e cultura mediterranea, nella splendida cornice della Costa del Sol. Un soggiorno di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Golf e Padel a Malaga: il pacchetto di lusso firmato Weebora per un’estate esclusiva tra sport, relax e Costa del Sol

Golf e Padel a Malaga: il pacchetto di lusso firmato Weebora per un’estate esclusiva tra sport, relax e Costa del Sol.

