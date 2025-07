Mezzo pesante perde il carico nell'Avellinese | a terra 52 casse piene di albicocche

Un incidente inatteso scuote il cuore dell'Avellinese: un mezzo pesante perde il carico di 52 casse piene di albicocche, spargendole sull'asfalto di Mercogliano. Una scena che racconta non solo di un imprevisto, ma anche di una sfida per le squadre di emergenza e recupero. Il tutto mentre si cerca di contenere i danni e capire come evitare simili incidenti in futuro. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Mercogliano (Avellino): quintali di albicocche provenienti dalla Basilicata si riversano sull'asfalto. Ore di lavoro per recuperare il carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carico di albicocche si riversa in strada: intervengono i Vigili del Fuoco - Questa mattina a Mercogliano, un carico di albicocche si è improvvisamente riversato sulla strada, creando scompiglio e potenziali rischi per la sicurezza stradale.

Carico di albicocche si riversa in strada: intervengono i Vigili del Fuoco - Questa mattina, giovedì 3 luglio, intorno alle ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta a Mercogliano, in via Domenico Antonio Vaccaro, per il recu ... Da irpinianews.it