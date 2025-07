Beautiful streaming replica puntata 3 luglio 2025 | Video Mediaset

Se desiderate rivivere le emozioni di Beautiful e scoprire cosa accadrà ai nostri protagonisti, non perdete l'occasione di guardare la puntata del 3 luglio 2025 in streaming su Mediaset. Con un mix di suspense, amore e dramma, questa soap continua a tenere con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Ecco il video per rivedere l’episodio inedito trasmesso su Canale 5, disponibile anche in replica gratuita online.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 3 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Donna, Ridge, Brooke, Steffy e Thorne sono riuniti fuori dalla sala operatoria in attesa di notizie di Eric, devastati all’idea che possa non sopravvivere all’intervento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 3 luglio 2025 | Video Mediaset

