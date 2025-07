Ospedale Maggiore nuovi angiografi e centro dialisi | il video

L’Ospedale Maggiore si rinnova con due nuovi angiografi di ultima generazione e un centro dialisi completamente ristrutturato, simboli di impegno e innovazione. Con un investimento di 1,3 milioni di euro, la Cardiologia potrà ora offrire interventi ancora più precisi e sicuri, migliorando la qualità delle cure. Scopri il video che racconta questa importante evoluzione, simbolo di speranza e progresso per tutta la comunità.

Due nuovi macchinari in dotazione alla Cardiologia per interventi ad altissima precisione. Un investimento di 1 milione 300 mila euro. Ristrutturato anche il Centro dialisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Maggiore, nuovi angiografi e centro dialisi: il video

In questa notizia si parla di: centro - dialisi - ospedale - maggiore

TRANI: INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DIALISI Si estende su una superficie di 600 metri quadrati, è stato completamente riqualificato e dotato di attrezzature all’avanguardia: è il nuovo Centro Dialisi di Trani ubicato presso il Presidio Territoriale di Assiste Vai su Facebook

Ospedale Maggiore, nuovi angiografi e centro dialisi: il video; Ospedale Maggiore. Due nuovi angiografi in Cardiologia, rinnovati gli spazi del Centro Dialisi Acuti; Ospedale Maggiore Bologna, 2 nuovi angiografi per interventi ad altissima precisione.

Ospedale Maggiore. Due nuovi angiografi in Cardiologia, rinnovati gli spazi del Centro Dialisi Acuti - Un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro per le attrezzature di ultima generazione e per la ristrutturazione del Centro Dialisi Acuti per migliorare comfort e sicurezza Due angiografi digita ... sassuolo2000.it scrive

Ospedale Maggiore Bologna, 2 nuovi angiografi per interventi ad altissima precisione - I macchinari in dotazione alla Cardiologia per un investimeto di 1 milione 300 mila euro. Come scrive msn.com