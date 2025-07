Cina-UE | tengono 13mo ciclo del Dialogo strategico di alto livello

Il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione europea segna un momento storico di riflessione e rinnovato impegno. In occasione del 13° ciclo del Dialogo strategico di alto livello, i rappresentanti di entrambe le parti hanno ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione, approfondire la comprensione reciproca e prepararsi con lungimiranza all’incontro dei leader. È un passo deciso verso un futuro di dialogo e cooperazione più solido e costruttivo.

In occasione del 13mo ciclo del Dialogo strategico di alto livello tra Cina e UE ieri, il ministro cinese degli Esteri Wang Yi e l’alto rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza dell’UE Kaja Kallas hanno concordato di approfondire la comprensione reciproca e di lavorare insieme per prepararsi al meglio all’imminente incontro dei leader per rafforzare la cooperazione. Sottolineando che quest’anno ricorre il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali nonche’ l’80mo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite (ONU), Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che l’imminente incontro dei leader di Cina e UE sta attirando un’ampia attenzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it