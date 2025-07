Kate Middleton sul cancro | il post cura è duro servirebbe aiuto

Durante una visita a Colchester, Kate Middleton ha condiviso il suo intenso percorso di lotta contro il cancro, paragonandolo a un emozionante ma impegnativo giro sulle montagne russe. La principessa del Galles ha aperto il cuore, raccontando i momenti difficili affrontati e la forza necessaria per superare le sfide della malattia. Un messaggio di speranza e resilienza che ci ricorda quanto sia importante sostenere chi combatte questa battaglia.

Colchester, 3 lug. (askanews) - Kate Middleton ha parlato del suo percorso di cure per il cancro durante una visita a un centro di supporto per la malattia presso l'ospedale di Colchester, nel Sud-Est della Gran Bretagna. La principessa del Galles ha paragonato il recupero dal cancro a un giro sulle "montagne russe" e ha raccontato di aver attraversato "momenti difficili" nella sua battaglia contro la malattia. Incontrando alcuni pazienti, Kate ha affermato che servirebbe molta più attenzione nella fase post-cure, molto delicata nella vita di un malato. "C'è questo momento in cui hai finito il trattamento - ha raccontato - tutti ti dicono 'bene, hai finito, stai meglio, ora vai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net