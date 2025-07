Condannati Iannone e Marsella per lo sgombero del Circolo Futurista CPI | Repressione politica contro chi difende l’identità

In un clima di crescente tensione tra repressione politica e difesa dei diritti, il caso dello sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone ha acceso un acceso dibattito. Oggi, la condanna in primo grado di Iannone e Marsella segna un nuovo capitolo in questa controversia che mette alla prova le libertà di espressione e associazione. La vicenda invita a riflettere sul delicato equilibrio tra ordine pubblico e diritti civili, lasciando aperta la domanda: cosa significa davvero difendere l’identità?

Roma, 3 luglio – È arrivata oggi la condanna in primo grado per Gianluca Iannone, leader di CasaPound Italia, e Luca Marsella, dirigente del movimento, coinvolti – insieme ad altri attivisti – nel processo per lo sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone, avvenuto a Roma nel gennaio 2022. Il tribunale ha inflitto a entrambi una pena di un anno, nonostante la richiesta del pubblico ministero fosse di appena quattro mesi. Condannati per aver difeso il Circolo Futurista. Il provvedimento arriva a oltre due anni da un episodio che fu segnato da forti tensioni e cariche da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Condannati Iannone e Marsella per lo sgombero del Circolo Futurista. CPI: “Repressione politica contro chi difende l’identità”.

