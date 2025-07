Ordinanze anticaldo la beffa per chi lavora in cantieri di pubblica utilità | non si fermano automaticamente

Le ordinarie ordinanze anticaldo sembrano una beffa per chi lavora nei cantieri di pubblica utilità, dove le attività non si possono fermare. Dalla Lombardia alla Sicilia, i lavoratori devono continuare a operare anche nelle ore più calde, affrontando temperature estreme e rischi crescenti. Questo scenario emerge chiaramente da esempi recenti, come a Brescia, evidenziando la necessità di soluzioni concrete per tutelare chi garantisce servizi essenziali anche sotto il sole cocente.

Ci sono lavori che non si possono sospendere, per i quali bisogna procedere spediti anche nelle ore più calde dei giorni da bollino rosso. Vale dalla Lombardia alla Sicilia, quasi senza distinzioni. Lo hanno capito i tanti lavoratori – è accaduto a esempio in due casi a Brescia, come confermato dallo stesso Comune – impegnati in importanti cantieri pubblici, spesso collegati a fondi del Pnrr, che in questi giorni di afa insopportabile e temperature che sfiorano i 40 gradi stanno continuando a lavorare anche negli orari proibitivi e ora anche proibiti. Per tutti, ma tecnicamente non per loro. In un passaggio nelle ordinanze anticaldo disposte da quasi tutte le Regioni si escludono, infatti, gli “interventi di pubblica utilità” dallo stop nelle ore di canicola, dalle 12. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ordinanze anticaldo, la beffa per chi lavora in cantieri di pubblica utilità: non si fermano automaticamente

