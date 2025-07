Il Napoli vuole 18 milioni per Lindstrom | Manna sa che sarà difficile piazzarlo in Italia Tmw

Il Napoli punta a cedere Jesper Lindstrom, uno dei più grandi flop degli ultimi anni, con una richiesta di 18 milioni di euro. Manna sa che trovare acquirenti in Italia sarà complicato, considerando le difficoltà del mercato e le prospettive di valorizzazione del giocatore. La cessione potrebbe rappresentare una svolta per il club e una nuova opportunità per Lindstrom di rilanciarsi altrove. A seguire, le possibili destinazioni e sviluppi della trattativa...

Una delle meteore più grandi del Napoli degli ultimi anni è sicuramente Jesper Lindstrom, arrivato nell’estate del 2023 e rivelatosi un autentico flop come l’intera stagione 2023-24, quella chiusa al decimo posto. Il danese – la scorsa stagione in prestito all’Everton – è tornato alla base ma non per restare nel capoluogo partenopeo: partirà durante quest’estate. Il prezzo fissato dal club azzurro è di 18 milioni di euro. A seguire quanto riportato poco fa dal portale Tmw. Da Zerbin a Zanoli fino a Lindstrom: la lista degli esuberi del Napoli. C’è da piazzare il danese Jesper Lindstrom. “L’acquisto più importante dell’estate 2023 che due anni dopo è probabilmente il più importante esubero da piazzare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli vuole 18 milioni per Lindstrom: Manna sa che sarà difficile piazzarlo in Italia (Tmw)

