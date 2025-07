Caldo estremo | occhio alla salute ma bando al troppo allarmismo

ricordare di mantenere comportamenti responsabili e adottare alcune semplici strategie per proteggersi senza perdere di vista il buon senso. La chiave sta nell’equilibrio tra consapevolezza e calma, perché affrontare il caldo con lucidità è il modo migliore per preservare benessere e serenità durante questa estate torrida.

Caldo, fa sempre più caldo, in questo inizio di estate 2025 che a molti riporta alla mente la famigerata annata del 2003, quando in tutta Europa si raggiunsero le temperature più alte degli ultimi decenni. La nostra salute, fisica e mentale, ovviamente risente di queste frequenti ondate di calore, ma anche davanti a fenomeni sicuramente sgradevoli come l'afa opprimente delle grandi città e il termometro che sale sopra i 35 gradi, è bene mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Prima di cadere preda della fobìa delle temperature e del meteo, di rinchiuderci in casa h24 con l'aria condizionata a manetta, e di pianificare la fuga (ma verso dove, se fa caldo anche in montagna?) è sicuramente opportuno riportare la discussione sui binari del buonsenso.

